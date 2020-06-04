Ленск, Якутия, , 10:01 — REGNUM В Ленске Якутии 4 июня произошло возгорание маршрутного автобуса.

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Огнём повреждён моторный отсек, предварительная причина пожара — короткое замыкание. В тушении огня задействовали шесть пожарных, пишет «Якутия 24».

По счастливой случайности в момент возгорания в автобусе никого не было — пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 27 февраля загорелся автобус с пассажирами. Все успели выйти.