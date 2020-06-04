Норильск, Красноярский край, , 09:54 — REGNUM В МЧС РФ определились, каким образом будут устранять разлив нефтепродуктов, произошедший в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Как заявил в ходе совещания в Норильске глава федерального ведомства Евгений Зиничев, решение найдено.

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«Самый важный вопрос, каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним», — сказал руководитель МЧС РФ.

При этом, о каком конкретном решении идёт речь, министр не уточнил.

Как заверила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сжигать разлившиеся нефтепродукты никто не собирается.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги. Всего разлилось более 21 тыс. т топлива на площади 180 тыс. кв. м, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

В Красноярском крае из-за масштабного разлива дизельного топлива введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела.

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