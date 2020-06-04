Посёлок городского типа Листвянка, Иркутская область, , 09:52 — REGNUM Иркутский общественник Денис Букалов, который ранее в ходе прямой линии просил президента России Владимира Путина спасти Байкал, побывал в прибайкальском посёлке Листвянка. Поговорив с местными жителями, он сделал видеоролик, из которого следует, что в незаконные туристические гостиницы, надзор за которыми осуществляет прокуратура, власти региона заселили носителей коронавируса.

Так выглядит одна из многочисленных гостиниц, построенных китайцами в Прибайкальском посёлке Листвянка под видом жилых домов Цитата из видео

«Это просто бомба», — рассказала местная жительница Софья Бутовская. По её словам, обитатели обсерватора гуляют там, где им вздумается, да ещё и грозят местным намеренным заражением SARS-CoV-2. Такое, кстати, не исключено хотя бы потому, что все стоки из незаконных туристических объектов идут в общие сливные ямы.

«Тоже самое — и с мусором: приехал мусоровоз, загрузил отходы из обсерватора, а что там, может быть, шприцы какие-то, — мы не знаем. Всё это идёт на общую свалку», — делится переживанием Софья Бутовская.

Так уничтожают лес в национальном парке на берегах Байкала Цитата из видео

Не может не вызвать возмущение и то обстоятельство, что врио губернатора Игорь Кобзев сразу после своего назначения обещал избавиться от незаконных объектов на Байкале (почти все они принадлежат гражданам Китая), а сейчас с его ведома в Листвянке сделали обсерваторы.

«Обращаюсь к временно исполняющему обязанности губернатора иркутской области Игорю Кобзеву. Игорь Иванович! В начале вашего прихода в наш регион вы заявили, что все незаконные турбазы в регионе должны быть снесены. Но спустя короткое время вы заселяете в незаконную турбазу людей и делаете из неё обсерватор. Мы понимаем, что в это непростое время нужно где-то размещать людей, но почему бы не простимулировать и не поддержать наш отечественный бизнес, который сейчас испытывает большие трудности, неся большие убытки из-за простоя?

Ведь обслуживание обсерваторов оплачивается из бюджета. Мало того, что незаконный иностранный бизнес получит деньги, так ещё и загрязнит Байкал, так как не соблюдаются необходимые меры безопасности. Стоки из этих обсерваторов вывозится на старые очистные сооружения, которые не соответствуют нормам.

Листвянка. Незаконные китайские гостиницы выходят на берег Байкала Цитата из видео

Вы позиционируете себя как человек президента. А президент в своем послании Федеральному собранию сказал, что самое главное это — прямой диалог с гражданами. Тогда почему люди не видят прямого диалога с вами, а получают лишь банальные отписки от ваших подчинённых?».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прямую линию президента Владимира Путина Денис Букалов обращался в 2019-м году. В своем видеообращении он в частности отмечал:

«Позади меня — священное озеро Байкал. Ещё 4−5 лет назад я мог подойти и прямо с берега испить воды, но сейчас я не могу этого себе позволить. Одна из причин — это незаконное строительство гостиниц и турбаз по всему побережью».

Напомним, по состоянию на 4 июня в Иркутской области выявлено уже 2542 носителей коронавируса, 14 из них — погибли.

Ранее Иркутская область была названа в числе 13 других регионов, которые 1 июля могут провалить явку по голосованию за Конституцию РФ.

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