Посёлок городского типа Листвянка, Иркутская область, 4 июня 2020, 09:52 — REGNUM Иркутский общественник Денис Букалов, который ранее в ходе прямой линии просил президента России Владимира Путина спасти Байкал, побывал в прибайкальском посёлке Листвянка. Поговорив с местными жителями, он сделал видеоролик, из которого следует, что в незаконные туристические гостиницы, надзор за которыми осуществляет прокуратура, власти региона заселили носителей коронавируса.
«Это просто бомба», — рассказала местная жительница Софья Бутовская. По её словам, обитатели обсерватора гуляют там, где им вздумается, да ещё и грозят местным намеренным заражением SARS-CoV-2. Такое, кстати, не исключено хотя бы потому, что все стоки из незаконных туристических объектов идут в общие сливные ямы.
«Тоже самое — и с мусором: приехал мусоровоз, загрузил отходы из обсерватора, а что там, может быть, шприцы какие-то, — мы не знаем. Всё это идёт на общую свалку», — делится переживанием Софья Бутовская.
Не может не вызвать возмущение и то обстоятельство, что врио губернатора Игорь Кобзев сразу после своего назначения обещал избавиться от незаконных объектов на Байкале (почти все они принадлежат гражданам Китая), а сейчас с его ведома в Листвянке сделали обсерваторы.
«Обращаюсь к временно исполняющему обязанности губернатора иркутской области Игорю Кобзеву. Игорь Иванович! В начале вашего прихода в наш регион вы заявили, что все незаконные турбазы в регионе должны быть снесены. Но спустя короткое время вы заселяете в незаконную турбазу людей и делаете из неё обсерватор. Мы понимаем, что в это непростое время нужно где-то размещать людей, но почему бы не простимулировать и не поддержать наш отечественный бизнес, который сейчас испытывает большие трудности, неся большие убытки из-за простоя?
Ведь обслуживание обсерваторов оплачивается из бюджета. Мало того, что незаконный иностранный бизнес получит деньги, так ещё и загрязнит Байкал, так как не соблюдаются необходимые меры безопасности. Стоки из этих обсерваторов вывозится на старые очистные сооружения, которые не соответствуют нормам.
Вы позиционируете себя как человек президента. А президент в своем послании Федеральному собранию сказал, что самое главное это — прямой диалог с гражданами. Тогда почему люди не видят прямого диалога с вами, а получают лишь банальные отписки от ваших подчинённых?».
Как уже сообщало ИА REGNUM, на прямую линию президента Владимира Путина Денис Букалов обращался в 2019-м году. В своем видеообращении он в частности отмечал:
Напомним, по состоянию на 4 июня в Иркутской области выявлено уже 2542 носителей коронавируса, 14 из них — погибли.
Ранее Иркутская область была названа в числе 13 других регионов, которые 1 июля могут провалить явку по голосованию за Конституцию РФ.
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