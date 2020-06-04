Владикавказ, , 09:47 — REGNUM В двух районах Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации после пронесшегося накануне, 3 июня, урагана. Наиболее пострадали от него Правобережный и Ардонский районы, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

По данным МЧС, в ряде населенных пунктов повреждены кровли зданий, в том числе и социальных объектов. Так, в городе Беслане эвакуированы шестеро жителей частного дома, с которого сорвало крышу. Помимо этого, частично повреждены крыши у школ № 3, № 6, № 8, детского сада № 4, отдела МВД и медцентра. Город остался без света, а ряд населенных пунктов — без воды. В селении Фарн подтоплены 10 частных домов.

Поздно вечером 3 июня в администрации Правобережного района прошло экстренное совещание под председательством премьер-министра республики Таймураза Тускаева. Было принято решение о введении режима ЧС и создании специальной комиссии по устранению последствия разгула стихии.

Экстренные службы по восстановлению электроснабжения и оказанию помощи пострадавшим гражданам работали всю ночь. В настоящее время устанавливаются масштабы ущерба, работы по устранению разрушений продолжаются.

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