Якутск, , 09:50 — REGNUM В Вилюйском районе Якутии завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего мужчины в убийстве знакомой женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ республики.

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В ходе следствия установлено, что в конце марта 2020 года в Вилюйске рецидивист, работающий санитаром в морге в центральной районной больницы и его 59-летняя знакомая, несколько дней пили.

В ходе застолья женщина начала оскорблять приятеля. Обвиняемый сначала избил потерпевшую, а затем нанёс ей три удара ножом в область сердца.

Женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина, будучи на испытательном сроке по приговору суда, скрылся и продолжил пить уже в другом месте.

Через два дня он пришёл к инспектору уголовно-исполнительной инспекции, где состоял на учёте, и рассказал о содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане раскрыто убийство 42-летнего местного жителя. Его задушили приятели.