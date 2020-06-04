Благовещенск, , 09:48 — REGNUM В Благовещенске Амурской области неизвестные вандалы разрисовали памятник солдату, погибшему в Великую Отечественную войну. За памятником ухаживают местная общественница и учащиеся школы №15.

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Как сообщило ИА «Порт Амур», школьники и общественница Раиса Крылова не только ухаживали за памятником, они узнали всё про солдата, который там покоится. Его имя Пётр Белан.

На грант, который выделила администрация города, 268 тыс. рублей, ребята и общественница благоустроили могилу. Но весной, когда сошёл снег, они увидели, что неизвестные разрисовали памятник Петру Белану.

«Это какие-то нелюди. Никогда такого не было, люди цветы приносили. Видно было, что кроме нас и другие ухаживают за этим местом. В голове не укладывается, как такое можно было сделать», — рассказала Раиса Крылова.

Привести памятник в порядок дети и Раиса Крылова планируют к 22 июня, вокруг памятника они посадят деревья.

Как сообщало ИА REGNUM, вандал разрушил памятник ветеранам Великой Отечественной войны в Еврейской АО. Возбуждено уголовное дело.