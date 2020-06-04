Нальчик, , 09:30 — REGNUM Над Кабардино-Балкарией 3 июня пронесся разрушительный ураганный ветер с ливнями и градом, его скорость достигала в отдельных районах до 30 м/с. В результате стихии имеются многочисленные повреждения. В Прохладненском районе погиб один человек, пишет ТАСС.

По данным информагентства, мужчину придавило деревом в хуторе Новотроицкий, в районе озера Комсомольское. Другой информации о пострадавших пока нет. В республике ведется подсчет ущерба и ликвидация разрушений.

По данным комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в КБР, повреждена обшивка Центральной районной больницы в городе Прохладный, на территории повалены деревья, сорвало кровлю с многоквартирного жилого дома. Имеются повреждения и в Нальчике, где нарушено электроснабжение. Без света также остались город Прохладный, села Майского района. В ряде населенных пунктов также прекращена подача воды и газа.

В настоящее время масштабы разрушений уточняются. Ведется восстановление электро-, газо‑ и водоснабжения.