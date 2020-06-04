Казань, , 09:40 — REGNUM В Татарии трое молодых людей — один 23 лет и двое 18-летних (на момент совершения преступления один был несовершеннолетним) признаны виновными в сбыте поддельных денежных знаков, сообщает пресс-служба СКР РТ.

Следователи установили, что в январе 2020 года посредством одного из мессенджеров молодые люди договорились с неустановленным лицом о приобретении за 8 тыс. рублей четырех поддельных пятитысячных купюр. После оплаты злоумышленники получили сведения о месторасположении тайника в Москве, где и забрали деньги. Далее они разменяли фальшивые купюры в закусочных и продуктовых магазинах, совершая мелкие покупки.

Суд приговорил молодых людей к наказанию на срок от 3 до 5 лет лишения свободы условно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь человек обвиняют в Самаре в сбыте фальшивых купюр в торговых точках Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областей и Татарии.

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