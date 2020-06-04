Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM В Бурятии четверо несовершеннолетних заблудились в лесу под Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, они ушли за черемшой накануне днём, 3 июня.

Родственники начали волноваться и обратились в полицию, когда к вечеру они не вернулись. Были организованы поисковые мероприятия. Однако лишь к утру 4 июня один из подростков вышел на связь и описал место, где находятся. Благодаря названным ориентирам их удалось найти в лесу соседнего района.

«Дети сумели развести костер и относительно безопасно провести ночь. Однако двоим из них сейчас требуется медицинская помощь и обследование в связи с укусами клещей», — отметили в управлении.

Читайте также:

В Бурятии спасли двух подростков, потерявшихся в «СССР»

В Туве четырёх пропавших детей нашли ночью в лесу