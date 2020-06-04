Триполи, , 09:03 — REGNUM В Ливии в процессе расчистки минных полей, установленных якобы военными Ливийской национальной армией (ЛНА), погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом 3 июня сообщается в заявлении Правительства национального согласия (ПНС).

В сообщении говорится, что военные разминировали поля в южной части столицы государства, города Триполи, а также в ряде поселений, расположенных в непосредственной близости от города.

«На данный момент обезврежено 1 тыс. 510 мин, включая противотанковые мины», — отмечается в заявлении.

Как передает ИА REGNUM, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года. В настоящее время страна расколота на несколько противоборствующих анклавов, наиболее мощные из которых — это ЛНА и ПНС.