Уфа, , 09:00 — REGNUM Мужчина скончался после наезда автомобиля на дерево в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 3 июня в Давлекановском районе. Автомобиль ВАЗ-2121, под управлением 61-летнего мужчины, ехал по трассе Раево — Давлеканово-Толбазы. В какой-то момент на 3 км этой дороги автомобиль врезался в дерево. Водитель получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 3 июня на трассе Белорецк-Учалы-Миасс после опрокидывания автомобиля погиб пенсионер.

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