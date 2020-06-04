Красноярск, , 08:52 — REGNUM Специалисты собрали 75 куб. м нефтепродуктов, которые вылились в реку Амбарная после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили 4 июня в оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Из собранного объёма нефтепродуктов около 50 куб. м были сожжены в целях утилизации. В акватории реки установили шесть боновых заграждений, общая протяжённость которых 950 м, сорбентом обработали 1,6 тыс. кв. м акватории.

Ещё 157 куб. м дизельного топлива откачали из низменных участков местности, 480 куб. м загрязненного грунта вывезли в промышленный отвал на территории ТЭЦ, сообщили в оперштабе ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту разлива более 21 тыс. тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске возбуждены три уголовных дела по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Читайте также: В Норильске загрязнение нефтепродуктами охватило 180 тыс. кв. метров