Пекин, , 08:49 — REGNUM Как минимум 40 учеников и сотрудников начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном южном районе КНР пострадали в результате нападения на них мужчины с холодным оружием. Об этом 4 июня сообщает правительство уезда Цанъу городского округа Учжоу.

По данным местных властей, мужчина напал на учеников и сотрудников школы в 8:30 (3:30 мск), и из-за этого пострадали не менее 40 человек, причем трое из них — ученик, директор школы и её охранник — в настоящее время пребывают в тяжелом состоянии.

Также указывается, что нападавшим оказался 50-летний охранник этой же школы, который был задержан полицией и чьи мотивы для совершения данного преступления в настоящее время устанавливаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что шесть человек погибли и ещё один получил ранения в результате вооружённого нападения неизвестных на закусочную в центральном мексиканском штате Гауанахуато.