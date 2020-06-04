Грозный, , 08:42 — REGNUM Сильный ураганный ветер с ливнем обрушились накануне вечером, 3 июня, на Чечню. В результате разгула стихии повреждены здания и ограды, вырваны с конем и сломаны деревья. Пострадали 11 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, в регионе создан оперативный штаб по борьбе с последствиями стихии. Уже ночью начались разборы завалов и восстановление нарушенного электроснабжения. Оказывается помощь пострадавшим. Одновременно ведется подсчет ущерба.

Кадыров поручил выполнить все ремонтные работы в течение дня, а подачу света и газа восстановить еще до утра 4 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за урагана произошло отключение нескольких подстанций в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах. Без света остались около 190 тыс. потребителей.

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