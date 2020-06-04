Уфа, , 08:43 — REGNUM 68-летний мужчина погиб после опрокидывания автомашины на трассе в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло вечером 3 июня в Учалинском районе. Автомобиль «Форд Мондео», под управлением мужчины 50-и лет, ехал по трассе Белорецк-Учалы-Миасс. На 55 км этой дороги машина съехала с автотрассы и опрокинулась.

В этом ДТП скончался 68-летний мужчина, который ехал в этом автомобиле. Водитель автотранспортного средства и еще два пассажира получили травмы, их отвезли в больницу.

Сообщается, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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