Сеул, , 08:25 — REGNUM В суд Южной Кореи поступил запрос прокуратуры на выдачу ордера на арест Ли Чжэ Ёна, являющегося в настоящее время фактическим руководителем группы компаний Samsung Group, по делу о слиянии в 2015 году корпораций Cheil Industries и Samsung C&T. Об этом 4 июня сообщает агентство Yonhap.

Прокуратура подозревает топ-менеджеров Samsung в том, что они участвовали в получении Ли Чжэ Ёном единоличного контроля над Samsung Group. Для этого в 2015 году Cheil Industries, владельцем крупнейшего пакета акций которой был Ли Чжэ Ён, купила Samsung C&T, которая фактически является головной компанией Samsung Group.

Прокуратура считает, что стоимость акций Samsung C&T могла быть специально занижена, чтобы в результате слияния доли владения конгломератом оказалось перераспределены в пользу Ли Чжэ Ёна, который является сыном и наследником формального руководителя Samsung Ли Гон Хи.

Прокуратура Кореи также продолжает разбирательство дела о возможном искусственном завышении стоимости акций Samsung Biologics.

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