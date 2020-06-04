Москва, , 08:17 — REGNUM В России продолжают полыхать лесные пожары. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 4 июня, в стране действует пять лесных возгораний. Огнём уже уничтожено на 100 га насаждений.

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Так, два пожара на площади 59 га тушат на землях лесного фонда в Амурской области. Также леса горят в Красноярском крае, Архангельской области и Карелии. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 41 га.

При этом за последние сутки в России было ликвидировано 26 лесных пожаров на площади более 3 тыс. га. Возгорания потушили в Карелии, Коми, Алтае, Якутии, Ленинградской, Курганской, Омской, Сахалинской, Челябинской областях. Также лесопожарные силы справились с огнём в Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском и Хабаровском краях.

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«На тушении задействован 361 человек, 84 единицы техники, шесть воздушных судов», — говорится в сообщении «Авиалесоохраны».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 июня, крупный лесной пожар, из-за которого был введён режим чрезвычайной ситуации, был ликвидирован в Тайшетском районе Иркутской области. Очаг был локализован на площади 2700 га.