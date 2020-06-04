Сургут, Югра, , 08:02 — REGNUM Четверо человек по меньшей мере пострадали во время ДТП с автобусом на 237-м километре трассы Лянтор — Карымкары в Югре. Об этом 4 июня сообщили в региональном управлении МВД России.

«Предполагается, что у автомобиля что-то произошло с колесом, автобус упал в кювет и перевернулся», — сообщили в ведомстве.

Всего в автобусе находились 14 человек, вахтовики из Сургута. После происшествия решается вопрос о госпитализации пострадавших, вероятно, при помощи санитарной авиации. Другие обстоятельства аварии уточняются.

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