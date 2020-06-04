Петропавловск-Камчатский, , 08:24 — REGNUM Краевой суд Камчатки вынес приговор жительнице города Вилючинска, которая в октябре 2019 года утопила двух своих маленьких детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации суда.

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Суд, изучив все обстоятельства дела, назначил детоубийце наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года жительница Вилючинска привязала к себе 5-летнего сына от первого брака, взяла на руки двухмесячную девочку от второго брака и зашла с ними в воду в бухте Крашенинникова. Женщина, по её словам, хотела утопиться из ревности ко второму супругу, который завёл отношения на стороне. Крики детей услышали находившиеся поблизости люди и вызвали полицейских. Они успели вытащить всех троих из воды, но спасти детей не удалось — они захлебнулись. 21-летнего мигранта из Киргизии, который был гражданским мужем детоубийцы, уличили в незаконном нахождении на территории России, оштрафовали и выдворили из страны.