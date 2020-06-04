Магадан, Магаданская область, , 08:16 — REGNUM В Магадане силовики обнаружили тайник с драгметаллом в обычном гараже.

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Сотрудники ФСБ нашли в частном гараже самодельные слитки золота и серебра общим весом 3,6 кг, предварительная стоимость драгметаллов — 12,7 млн рублей. Хозяин слитки хранил в пакетах.

По итогам следствия возбуждено уголовное дело в отношении жителя Колымы. Ему грозит наказание: от штрафа до 1 млн рублей и от принудительных работ до лишения свободы до двух лет, пишет «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, производство необработанного и полуобработанного золота, а также золота в виде порошка в России в апреле 2020 года сократилось на 2,6%.