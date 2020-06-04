Горно-Алтайск, , 07:32 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай организовала проверку по факту падения пожилой женщины в люк. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, об инциденте сообщили местные СМИ.

В ходе проверки было установлено, что инцидент произошёл в ноябре 2019 года. 79-летняя пенсионерка, выгуливая собаку, провалилась в люк кабельной канализации, расположенный во дворе жилого дома по улице Чорос-Гуркина Горно-Алтайска.

«В результате наступления на край крышки колодца, в связи с неплотным ее закрытием, левая нога женщины провалилась в колодец, в этот момент крышка люка, провернувшись на его ободе, ударила по ноге, что привело к закрытому перелому верхней части малоберцовой кости», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор внёс представление директору регионального филиала ПАО «Ростелеком», которому принадлежит люк. Был подан также иск в суд о возмещении морального вреда.

В результате работники компании заменили крышку люка, а пострадавшей женщине выплатили компенсацию в размере 70 тыс. рублей.

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