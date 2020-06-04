Тюмень, 4 июня 2020, 07:29 — REGNUM В Тюмени резонансным стал видеоролик, где запечатлена сотрудница отдела полиции, не пускавшая гражданина в помещение без маски. Инцидент обсуждается в социальных сетях прежде всего из-за поведения стража порядка, которая обозвала посетителя ОВД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Примечательно, что оскорбившая гражданина сотрудница полиции сама была без маски.
На предложение составить протокол на саму себя полицейская ответила оскорблением. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, по данному инциденту проводится служебная проверка.