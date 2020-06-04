Тюмень, , 07:29 — REGNUM В Тюмени резонансным стал видеоролик, где запечатлена сотрудница отдела полиции, не пускавшая гражданина в помещение без маски. Инцидент обсуждается в социальных сетях прежде всего из-за поведения стража порядка, которая обозвала посетителя ОВД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Примечательно, что оскорбившая гражданина сотрудница полиции сама была без маски.

«Вы ко мне пришли, а не я к вам. Надевайте маски и приходите сюда! Сейчас составлю на вас протокол за нарушение масочного режима», — заявила блюстительница эпидемиологических правил.

На предложение составить протокол на саму себя полицейская ответила оскорблением. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, по данному инциденту проводится служебная проверка.