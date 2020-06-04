Абакан, , 07:20 — REGNUM В Хакасии завершился процесс над тремя бывшими сотрудниками УФСИН и их пособником, которых обвиняли в пытках осуждённого, в результате чего тот скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, 10 ноября подсудимые, вступив в преступный сговор, пытались склонить потерпевшего соблюдать режим нахождения в колонии. Сообщник сотрудников из числа осуждённых подготовил орудия преступления, в числе которых значились боксёрские перчатки, газовый баллончик, скотч, матрацы и электрошокер.

Предварительно отключив камеру видеонаблюдения и переносной видеорегистратор, они сопроводили потерпевшего в камеру, повалили на матрац и связали скотчем. После этого мужчина получил не менее 26 ударов по голове и другим частям тела. С полученными травмами он был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался спустя девять дней.

В результате суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, назначив им наказание в виде 10−12 лет колонии строгого режима. Пособник с учётом имеющейся судимости по совокупности получил 24 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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