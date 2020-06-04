Токио, , 07:17 — REGNUM Сотрудники полиции Японии задержали мужчину, открывшего огонь по людям из арбалета в городе Такарацука, передает телеканал NGK.

Сообщается, что полицейским поступил вызов от мужчины, утверждавшего, что его ранил из арбалета его внук. Сотрудникам полиции удалось задержать атаковавшего. По предварительной версии, молодой человек, учащийся в университете, напал на членов своей семьи и обстрелял их из арбалета.

В результате происшествия пострадали два человека. Нападавший арестован по обвинениям в преднамеренном убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля мужчина с арбалетом в южноуральском Озёрске напал на станцию скорой помощи. В результате нападения пострадали два человека.