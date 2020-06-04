Красноярск, , 07:16 — REGNUM В Красноярске найден автомобиль «Жигули», который использовался нападавшими на инкассаторов около отделения Сбербанка на улице Щорса 30 мая. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

При нападении двое инкассаторов получили тяжёлые огнестрельные ранения. После совершения преступления налётчики скрылись с места происшествия на автомобиле ВАЗ-2106 черного цвета.

«Полицейские обнаружили автомобиль ВАЗ-2106, на котором передвигались нападавшие на инкассаторов», — говорится в сообщении.

Граждан, которые ранее видели этот автомобиль (с госномерами Е 099 РО 35 или Х 599 ЕХ 24), просят срочно сообщить об этом в полицию. Фотографии найденного автомобиля можно увидеть на странице ГУ МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, за достоверную информацию о нападении на инкассаторов в Красноярске Сбербанк выплатит вознаграждение в один миллион рублей. Напомним, утром 30 мая на ул. Щорса в Кировском районе Красноярска произошло нападение на машину инкассаторов, доставивших деньги в отделение Сбербанка. На видеозаписи вооружённого нападения, попавшей в сеть, хорошо видно, как вооружённые длинноствольным оружием мужчины подбегают к вышедшим из машины инкассаторам, обстреливают их и убегают с захваченной сумкой.

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