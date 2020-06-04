Петропавловск-Камчатский, , 07:16 — REGNUM Жителей села Парень на севере Камчатки эвакуируют из-за угрозы наводнения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: На Чукотке паводок топит дома

В Пенжинском районе Камчатки, где расположено село Парень, из-за резкого подъёма уровня воды в реке возникла угроза наводнения.

Врио губернатора края Владимир Солодов принял решение об эвакуации жителей — 11 детей и 12 взрослых. Их вывезут в село Манилы, которому затопление не грозит. В село Парень направлен вертолёт. Часть жителей разместят в ПВР, другие пойдут жить к родственникам.

Село расположено в Устье реки Парень на берегу Пенжинской губы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке паводок топит жилые дома. Специалисты утверждают, что такого паводка не было уже 10 лет. Нагонной волной прибило к берегу лёд, который мешает воде отступить в море.