Кемерово, , 06:44 — REGNUM Центральный районный суд Кемерова продлил срок содержания под стражей экс-руководителю ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и экс-начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы кемеровского МЧС Григорию Терентьеву. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, Мамонтов и Терентьев проходят по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Они обвиняются по статьям «Присвоение или растрата», «Халатность» и «Мошенничество».

"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 3 июня 2020 года продлён срок содержания под стражей подсудимым Мамонтову А.С., Терентьеву Г.Н. на три месяца, то есть до 10 сентября 2020 года. Постановление в законную силу не вступило», — уточняет пресс-служба суда.