Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на территории американского штата Калифорния, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 17 километрах к югу от Сирлес-Уэлли. Отмечается, что подземные толчки ощутили жители ближайших районов, однако пока информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня произошло землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Индонезии. Эпицентр находился в 166 километрах к северу от города Лабухан-Ломбок на глубине 639 километров. Информации о пострадавших не поступало.