Улан-Удэ, , 06:31 — REGNUM Житель Улан-Удэ потерял более миллиона рублей, пытаясь быстро заработать на фондовой бирже. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Бурятии, 30-летний мужчина в апреле зарегистрировался на сайте брокерской компании.

Горожанина убедили, что эксперт поможет ему получить прибыль на вложенные средства. В течении месяца перечислил на счета компании 1 250 000 рублей. При этом он убедился, что действительно получает прибыль, за месяц он «заработал» 44 тысячи долларов.

«Когда же клиент решил вывести средства, аналитик фирмы потребовал для осуществления операции еще 4,4 тысячи долларов. В этот момент гражданин понял, что стал жертвой обмана», — отметили в МВД.

Личный кабинет улан-удэнца оказался заблокирован, а «эксперт» перестал выходить на связь. После этого мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере.

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