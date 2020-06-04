Норильск, Красноярский край, , 06:13 — REGNUM В Норильск, на место техногенной катастрофы — разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 — прибыли губернатор Красноярского края Александр Усс и министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев и заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

По информации пресс-службы, «министр и губернатор уже работают» в Норильске.

После рабочего совещания под председательством главы МЧС по ликвидации последствий техногенной катастрофы, планируется облёт территории разлива нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива дизельного топлива.

На месте ЧС уже работает оперативная группа МЧС, оснащенная беспилотными авиационными системами для оперативного мониторинга развития экологической катастрофы.

Напомним, масштабная техногенная катастрофа произошла на площадке ТЭЦ-3 компании «НТЭК» (дочернее предприятие «Норникеля») в Норильске. Там из резервуаров вытекло в окружающую среду 20 тысяч тонн дизельного топлива. Это порядка 337 наливных железнодорожных цистерн. Известно, что ТЭЦ-3 работает на газу, а солярка для нее является резервным топливом.

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