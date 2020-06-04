Чита, , 06:02 — REGNUM В Забайкалье продолжает оставаться напряжённой эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Как сообщает сегодня, 4 июня, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 1321 человек, причём 64 выявили за последние сутки.

«В моностационарах скончались 66-летняя женщина и 63-летний мужчина. У пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания», — сказано в официальном сообщении.

Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано выздоровели 708 носителей коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. Накануне, 3 июня, в Забайкалье с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями, погиб мужчина в возрасте 90 лет. Общее число жертв коронавируса в регионе составляет уже 24 человека.

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