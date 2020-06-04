Саянск, Иркутская область, , 05:50 — REGNUM В Иркутской области появилась компания, которая выдаёт вахтовикам липовые справки об отсутствии коронавируса. О подделках рассказал глава города Саянска Олег Боровский. По его словам, опубликованным на официальном сайте города, резкий прирост новых выявленных носителейSARS-CoV-2 (+61) произошёл именно по этой причине.

«Многие вахтовики возмущаются. Говорят, что их якобы уже проверяли, что у них есть справки. Говорю официально: это «липа». Есть компания, которая выдает справки, что данные работники могут свободно перемещаться до 31 декабря. Информацию об этой компании я уже сообщил врио губернатора», — заявил мэр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Общее число носителей коронавируса составляет уже 2542 человека, причём 95 добавились только за последние сутки.

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