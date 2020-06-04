Нижневартовск, Югра, , 04:10 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) местные жители, после новости о подозрении учителя физкультуры одной из школ в педофилии, разделились на два лагеря. Одни организовали в социальных сетях сбор подписей под петицией, в которой говорится о клевете в адрес педагога, другие требуют наказать подозреваемого по всей строгости закона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За более чем тридцатилетний стаж он зарекомендовал себя как высококвалифицированный педагог и порядочный человек», — пишут о задержанном в петиции.

Меж тем по версии следствия 59 — летний учитель физкультуры в 2015—2020 годах неоднократно совершал прямо в школе в отношении трёх учениц 15−16 лет развратные и другие действия сексуального характера. О преступлениях в полицию заявила подруга одной из потерпевших.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре учитель школы подозревается в педофилии