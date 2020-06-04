Якутск, , 03:56 — REGNUM В Якутию направят спецгруппу специалистов Рослесхоза и ФБУ «Рослесозащита» для определения объёмов работ по ликвидации сибирского шелкопряда в районах республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минэкологии региона.

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3 июня на совещании оперативного штаба Федерального агентства лесного хозяйства заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Алексей Агеев рассказал о нашествии вредителей вблизи Якутска.

«Федеральным штабом рекомендовано минэкологии республики закончить обследование территорий, где обнаружен шелкопряд, подготовить отчёт и направить в оперштаб для принятия решений. Пока в Якутию приедут специалисты для определения объёмов работ по защите леса и способов борьбы с вредителем», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах Якутии обнаружен в огромных количествах сибирский шелкопряд, который поедает хвойные деревья.