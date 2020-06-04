Стокгольм, , 08:35 — REGNUM После того как полиция ликвидировала незаконный митинг, организованный на одной из площадей Стокгольма в Сергельсторге, тысячи людей направились на центральные улицы столицы Швеции. Полиция при помощи королевских гвардейцев оттеснила протестующих, пытавшихся прорваться по направлению к Королевскому дворцу. По данным полиции, два человека были арестованы за разжигание массовых беспорядков. Об этом 3 июня сообщила шведская газета Dagens Neheter.

Сообщается, что на 18 часов по местному времени три человека по своей инициативе организовали манифестацию на площади Сергеля в Стокгольме. По словам одного из организаторов, Иби Чуне Йогестранда, они хотели продемонстрировать свою поддержку темнокожим, которые стали жертвами жестокости и расизма со стороны полиции в мире после смерти Джорджа Флойда, погибшего в ходе полицейского рейда в Миннеаполисе 25 мая. Власти разрешили митинг и уведомили организаторов, что на акцию должно прийти не более 50 человек из-за действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса. Однако вскоре, как сообщили организаторы, на митинг собрались около 8 000 человек. Вскоре полиция была вынуждена разогнать акцию протеста, после чего протестующие направились на другие центральные улицы столицы.

К 19.45, по данным полиции, возле станции метро Т-Сентрален, произошли беспорядки, в которые были вынуждены вмешаться стражи правопорядка. По крайней мере, один сотрудник полиции использовал перцовый баллончик в ходе задержания. Позже были арестованы два человека по подозрению в разжигании массовых беспорядков после того, как один из них бросил какой-то предмет в сотрудника полиции.

К 21:00 несколько протестующих продолжили движение по Дроттнинггате и вышли на площадь Густава Адольфа, но вскоре были остановлены полицейскими кордонами. Протестующим все-таки удалось прорваться через цепи полицейских по направлению к Королевскому дворцу, официальной резиденции шведских монархов. В этот момент к разгону протестующих пришлось привлечь силы королевской гвардии, которые оттеснили нарушителей правопорядка.