Амстердам, , 02:59 — REGNUM По меньшей мере шесть человек пострадали после того, как в террасу кафе в голландском городе Геннеп въехал автомобиль, 4 июня передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Один из пострадавших госпитализирован в больницу. Водитель транспортного средства задержан и дает показания полицейским. Ведется расследование причин инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в результате столкновения внедорожника с поездом на юго-востоке Испании один человек погиб и двое пострадали.

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