Стокгольм, , 09:20 — REGNUM Вечером 3 июня в центре Стокгольма была проведена многотысячная акция протеста. Протестующие, собравшиеся под ставшим уже интернациональным лозунгом «Жизни черных важны» (Black Lives Matter), решили поддержать требования митингующих в США, где уже несколько дней продолжаются демонстрации в сочетании с массовыми беспорядками, вызванными смертью чернокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Однако, несмотря на действующие в Швеции ограничения, введенные по причине продолжающейся пандемии коронавируса, полицейские не стали разгонять протестующих. Вместо этого стражи правопорядка преклонили колени. Об этом 3 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Тысячи людей, в том числе большое количество женщин, приняли участие в демонстрации в центре Стокгольма. Полиция решила не вмешиваться, несмотря на то, что в настоящее время на территории Швеции запрещены все массовые публичные мероприятия с участием более 50 человек.

Журналисты шведской газеты Expressen разместили на своем сайте фотографии, на которых видно, как одна из полицейских преклонила колени в знак солидарности с протестующими, держа перед собой табличку с надписью «Молчание белых — это насилие».

Протестующие, в свою очередь, держали плакаты, на которых, среди прочего, было можно прочитать «Все копы — ублюдки». Собравшиеся скандировали: «Вся Швеция ненавидит полицию!»