Красноярск, , 01:11 — REGNUM В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Решение о введении режима ЧС федерального значения в Красноярском крае принято 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева.

На месте ЧС уже работает оперативная группа МЧС, оснащенная беспилотными авиационными системами для оперативного мониторинга развития экологической катастрофы.

Ожидается, что 4 июня группировка МЧС на месте происшествия будет увеличена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жуткая по своим масштабам техногенная катастрофа произошла на площадке ТЭЦ-3 компании «НТЭК» (дочернее предприятие «Норникеля») в Норильске. Там из резервуаров вытекло в окружающую среду 20 тысяч тонн дизельного топлива. Это порядка 337 наливных железнодорожных цистерн. Известно, что ТЭЦ-3 работает на газу, а солярка для нее является резервным топливом.

При этом катастрофа произошла 29 мая. Но руководство Норислька и менеджеры «Норникеля» скрыли масштабы бедствия. И лишь спустя несколько дней стало понятно, что огромные массы дизельного топлива загрязнили реку Далдыкан и Амбарная. От протекшего резервуара до реки Амбарна около 12 километров. К утру 31 мая солярка уже попала в эту реку. От места стока солярки в реку до озера Пясино примерно 20 километров. По всей видимости солярка попала уже и туда.

Гигантское масляное пятно, которое полностью закрыло поверхность реки Амбарная в части ее русла видно даже из космоса.

Экологи отмечают, что такой объем солярки практически невозможно как-то собрать. Кроме того, наиболее токсичные компоненты дизельного топлива — легкая ароматика (бензол, толуол, этилбензол и ксилол) — как раз и лучше всего растворяются в воде. Их невозможно собрать боновыми заграждениями.

Точная причина произошедшего устанавливается. В «Норникеле» считают, что из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты произошло проседание свай опорной плиты, на которой стоят резервуары для топлива, из-за чего один из резервуаров деформировался и лопнул.

Возбуждено уголовное дело. Силовики даже задержали начальника цеха ТЭЦ-3, но он отказался от дачи показаний.