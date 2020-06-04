Ростов-на-Дону, , 01:07 — REGNUM Второй «особый» отдел регионального управления СКР по Ростовской области направил в суд материалы уголовного дела, фигуранткой которого стала подполковник полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Бывший начальник отдела дознания отдела полиции №7 УМВД России по Ростову-на-Дону, как полагают следователи, в период с декабря 2015 года по март 2016 года освободила от уголовной ответственности мужчину, незаконно хранившего оружие и боеприпасы. При этом фигурантом уголовного дела стал невиновный человек. С марта по апрель 2017 года сотрудница полиции получила 500 тыс. рублей, пообещав ростовчанке снять судимость с преступника.

ИА REGNUM напоминает, что фигурантка уголовного дела попыталась скрыться от следствия и была объявлена в розыск. Задержать подполковника полиции удалось в Ростове-на-Дону осенью 2019 года. Она обвиняется в незаконном освобождении от уголовной ответственности (ст. ст. 300 УК РФ), привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 299 УК РФ), фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

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