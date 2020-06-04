Тегеран, , 09:06 — REGNUM Землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера потрясло Салех-Абад (Мехран, западный Иран). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 июня.

По данным сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 12:46 по местному времени и на глубине 11 км под землей. Эпицентр землетрясения находился на 45,99 градуса восточной долготы и 33,52 градуса северной широты.

Выступая перед корреспондентом IRNA, губернатор иранского города Салех Абад Джафар Чераги заявил, что землетрясение не повредило систему водоснабжения, электросети, телефонную и коммуникационную инфраструктуру в этом районе. Он отметил, что пока нет точных данных о причинённом ущербе и жертвах.

Иран находится на основных линиях разломов тектонических плит и подвержен почти ежедневным землетрясениям, в связи с чем вынужден предпринимать действенные меры по предотвращению негативных последствий от данного явления.