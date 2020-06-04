Сана, , 00:46 — REGNUM По меньшей мере девять человек погибли из-за проливных дождей и последовавшего за ними наводнения в провинции Хадрамаут в Йемене, 3 июня передает телеканал Belqees TV со ссылкой на местные власти.

Так, в районе Хейнан пятерых детей унесло течением. Кроме того, четыре жителя погибли и еще три пострадали в результате ДТП, причиной которого стал туман и ливни.

Стихия также привела к обрушению домов и затоплению сельскохозяйственных земель в провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что проливные дожди привели к наводнению в городе Янцзян китайской провинции Гуандун.

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