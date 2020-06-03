Грозный, , 23:40 — REGNUM Более 187 тыс. человек остались без энергоснабжения в трёх районах Чечни. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба ситуационно-аналитическиго центра Минэнерго РФ.

Отключение электроэнергии произошло в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах в связи с отключением нескольких подстанций. Всего без энергоснабжения остались 187 300 потребителей, их совокупная мощность составляет 30,5 МВт.

В настоящее время начаты аварийно-восстановительные работы. В Чечне решением штаба АО «Чеченэнерго» объявлен режим повышенной готовности, восстановительные работы будут продолжены до полного восстановления энергоснабжения у всех потребителей.

Массовые отключения электроэнергии на территории Чечни были вызваны резким ухудшением погодных условий.

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