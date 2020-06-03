Лондон, , 23:28 — REGNUM Участников акции протеста в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде в Лондоне поблагодарил за сдержанность и мирный характер акции замначальника Скотланд-Ярда Алекс Маррей. 3 июня в своём официальном заявлении.

Участники многотысячного марша против расовой дискриминации прошли в Лондоне от Гайд-Парка до Парламентской площади. Несколько человек начали кидать в полицейских пластиковые бутылки и другие предметы, но эти попытки были оперативно пресечены.

Как отметил Маррей, акция носила исключительно мирный характер. Замначальника Скотланд-Ярда поблагодарил всех участников акции и пообещал работать совместно с жителями Лондона над тем, чтобы сделать город более безопасным и укрепить доверие всех его жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке штурма протестующими в Лондоне резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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