Владикавказ, 3 июня 2020, 23:15 — REGNUM Из-за последствий сильных ливней в Правобережном и Ардонском районах Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает региональное управление МЧС.
Обнаружены повреждения крыши одного из домов, трёх школ и детского сада, медицинского центра и здания РОВД.
Нарушено газо‑ и электроснабжение ряда населённых пунктов.
Кроме того, не менее десяти частных домовладений были подтоплены.
Пострадавших нет.
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