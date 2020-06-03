Москва, , 23:14 — REGNUM Одиннадцать автомобилей получили повреждения в результате падения более 30 деревьев во время урагана в Москве. Об этом 3 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах города.

Всего на территории города, согласно уточнённым данных, ураганным ветром повалило 33 дерева. Механические повреждения при падении деревьев получили 11 автомобилей.

Информация о пострадавших не поступала. «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за ураганного ветра и дождя будет действовать на территории Москвы до 09:00 мск 4 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в разных районах Москвы ветром было повалено около 30 деревьев.

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