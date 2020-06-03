Грозный, , 22:53 — REGNUM Кровли жилых домов и школы были повреждены в результате воздействия ураганного ветра с дождём в Чечне. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным регионального ведомства, по состоянию на 20:20 мск были выявлены повреждения кровли школы №49 в Старопромысловском районе города Грозного. Общая площадь повреждения составляет 400 кв. метров.

Также были повреждены кровли пятиэтажных жилых домов в Гудермесе, здесь повреждено около 400 кв. метров, а также в Урус-Мартане, здесь повреждено около 20 кв. метров кровли.

Информация о пострадавших не поступала. Сообщается, что в настоящее время идёт сбор данных по республике. В социальных сетях очевидцы сообщают о поваленных ураганом деревьях, сорванных кровлях частных домов и повреждённых рекламных конструкциях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поваленных порывами ветра свыше 30 деревьях в Москве.

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