Москва, , 21:51 — REGNUM Нетрезвый водитель скрылся с места ДТП на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом вечером 3 июня сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Водитель, совершивший ДТП с пострадавшими на Малой Дмитровке, бросил автомобиль и скрылся с места происшествия», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полиция ведёт его розыск.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили об аварии с участием пяти автомобилей, произошедшей на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца. В результате ДТП пострадал по меньше мере один человек.