Самара, , 21:13 — REGNUM Три человека погибли, ещё один пострадал при проведении работ в канализационном коллекторе в Самарской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла в селе Высокое Пестравского района во время работ в канализационном коллекторе на территории психоневрологического пансионата на улице Степной.

Погибли трое мужчин, 1988, 1954 и 1951 годов рождения, ещё один 59-летний мужчина был госпитализирован. Все погибшие и пострадавший являются сотрудниками пансионата.

В настоящее время по факту трагедии проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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