Москва, , 20:36 — REGNUM Стену в электродепо «Планерное» пробил поезд в метро города Москвы. Фото с места инцидента 3 июня опубликовал «Московский комсомолец».

Авария произошла в ночь на 3 июня. По предварительным данным, машинист не отжал кнопку контроля резервного тормоза, и поезд на скорости около пяти километров в час въехал в стену и пробил её.

В результате инцидента никто, в том числе и сам машинист, не пострадал. По предварительным данным, машинист мог допустить ошибку в конце рабочей смены от усталости.

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