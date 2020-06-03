Владикавказ, , 20:30 — REGNUM На Северную Осетию обрушились ливневые дожди со штормовым ветром. Стихия подтопила улицы населенных пунктов в разных районах республики, зафиксированы случаи сноса кровель со зданий, обрушения деревьев.

Так, в городе Беслане эвакуирована семья из частного домовладения, у которого ветром сдуло крышу, пишет портал «15-й регион». Во Владикавказе обломки кровли упали на электропровода по улице Калинина, на трамвайные пути и дорожное полотно.

В ряде многоэжтажек выбиты стекла, пишет ТАСС. Машины плыли по проезжей части, как по рекам, ливневки не справлялись с потоками воды.

Стоит отметить, что МЧС заранее предупредило о возможных неблагоприятных стихийных явлениях в Северной Осетии. По данным ведомства, ливневые дожди с ветром могут продолжаться до 4 июня.